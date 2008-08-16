Гуманитарные организации просят у России и Грузии доступа к пострадавшим

Международные гуманитарные организации не имеют доступа к пострадавшим в зоне грузино-российского конфликта.

Об этом сообщили УНИАН в Центре новостей ООН.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев также подтвердил, что 19 августа в Тбилиси прибудет Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу ГУТЕРРИШ. Ожидается, что после этого он посетит Москву. А.ГУТЕРРИШ намерен настоятельно просить власти обеих стран открыть гуманитарным организациям доступ к пострадавшим в результате конфликта и обеспечить безопасность гражданского населения.

Как сообщили в европейском отделении ООН в Женеве, в Грузию активно поступает международная гуманитарная помощь, однако беззаконие, хаос и бандитизм препятствуют распределению продовольствия, медикаментов и прочих предметов первой необходимости среди пострадавших в результате конфликта.

В Грузии приземлился третий самолет УВКБ, доставивший помощь пострадавшим в ходе конфликта. Всего в регион по линии Управления уже доставлено более 100 тонн гуманитарных грузов. На следующей неделе Управление направит два самолета с гуманитарной помощью во Владикавказ.

Но растет и число людей, нуждающихся в помощи. Основываясь на данных, предоставленных правительствами России и Грузии, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сегодня оценивает число новых беженцев и внутренне перемещенных лиц в 118 тыс. человек. 15 тыс. из них - это люди, которые бежали из Южной Осетии в другие районы Грузии.

На брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКБ Рон РЕДМОНД рассказал, что в начале недели большая группа грузин, проживавших в селах в Кодорском ущелье, попросила ООН о помощи в эвакуации. В выходные они бежали из своих домов, опасаясь насилия. В общей сложности сотрудники УВКБ оказали помощь 732 вынужденным переселенцам. Их перевезли в Кутаиси.

В свою очередь глава тбилисского отделения УВКБ Петер НИКОЛАУС в интервью Радио ООН напомнил, что в Грузии продолжают бедствовать 275 тыс. беженцев, пострадавших в результате прошлых конфликтов. Сейчас к ним добавилось более 118 тыс. новых жертв насилия. Таким образом, в помощи в общей сложности нуждаются почти 400 тыс. человек.

На следующей неделе Управление ООН по координации гуманитарных вопросов намерено обнародовать призыв к донорам об оказании чрезвычайной помощи Грузии.