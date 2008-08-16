Двое россиян за Южную Осетию получили звание Героев (один посмертно)

Указом президента России Дмитрия Медведева, как сообщалось ранее, звания Героев России присвоено майору Денису Ветчинову (посмертно) и подполковнику Константину Тимерману.

Как пояснили в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ, К.Тимерман с 25 мая исполнял обязанности командира батальона миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Руководил действиями подчиненных при нападении на место дислокации батальона, проявил мужество и героизм, лично уничтожил шестерых атаковавших. Несмотря на ранение, не покинул поле боя. В результате первых суток боя подразделением К.Тимермана уничтожено 6 танков, 4 бронемашины и около 50 человек живой силы противника. После прибытия подкрепления К.Тимерман отказался от госпитализации и продолжает командовать батальоном.

8 августа колонна, в составе которой следовали командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев и группа журналистов, попала в засаду. В завязавшемся бою Д.Ветчинов лично уничтожил троих атаковавших, а когда заметил, что противник целится в командующего, закрыл его своим телом. Сам он при этом погиб. В ходе этого боя командующий 58-й армией Северо-Кавказского военного округа А.Хрулев был ранен.

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