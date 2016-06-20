В столице Афганистана подорвался микроавтобус с госслужащими - СМИ
05:31, 20 июня 2016Мир
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В столице Афганистана подорвался микроавтобус, в котором находились госслужащие.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
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По данным правоохранителей, в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.
Как рассказали агентству очевидцы, из поврежденного микроавтобуса извлекли несколько тел погибших и, как минимум, двоих раненых.
Отмечается, что микроавтобус перевозил чиновников к месту их работы.
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