Сотрудники Госдепа призывают к военным ударам против режима Асада - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на копию сообщения, поступившего по внутренним дипломатическим каналам Госдепа, передает РБК.

Как отмечает издание, сотрудники Госдепа призывают к «целенаправленным военным ударам» против сирийского правительства на фоне близкого крушения режима прекращения огня.

В Госдепартаменте подтвердили наличие этого заявления, но отказались комментировать его содержание, до тех пор, пока с ним не ознакомилось руководство.

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Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента, заявил что нормативные акты Государственного департамента прямо запрещают ответные меры в отношении любого сотрудника, который выразит свое несогласие, воспользовавшись специальным каналом.

Однако, по словам, экс-сотрудника Госдепартамента, на которого ссылается WSJ, то, что так много сотрудников имеет альтернативный взгляд на Сирию, «приносит неудобства администрации президента».

Сотрудники Госдепартамента в своем сообщении обращают внимание на то, что США теряют потенциальных союзников среди большинства суннитского населения Сирии в борьбе против суннитской экстремистской группировки «Исламское государство», в то время как их «продолжает бомбить» Асад и его алавитское окружение.

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«Неспособность остановить вопиющие злоупотребления Асада только укрепит идеологическую привлекательность таких групп, как ИГИЛ, несмотря на то, что они терпят тактические неудачи на поле боя», — предупреждают сотрудники Госдепа.

Башара Асад и его российские союзники не отнеслись серьезно к режиму прекращения огня, утверждают дипломаты, предлагая США занять более уверенную военную позицию и обеспечить переходное правительство в Дамаске.

Они также призывают США изменить курс и создать более надежные партнерские отношения с умеренными повстанцами, чтобы бороться как против ИГИЛ, так и против правительства Асада.