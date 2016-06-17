США готовы стать "ключевым партнером" Саудовской Аравии по проведению экономических реформ

Во встрече, в частности, приняли участие министр финансов США Джек Лью, министр энергетики Эрнест Монис и министр торговли Пенни Прицкер. Мухаммед бен Сальман обсудил с ними планы по диверсификации экономики Саудовской Аравии к 2030 году, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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«Власти США приветствовали приверженность Саудовской Аравии к экономическим реформам и подчеркнули стремление США стать ключевым партнером, оказывающим помощь Саудовской Аравии в реализации ее амбициозной программы экономических реформ», — цитирует Reuters заявление Белого дома.

Программа реформ «Видение 2030 года», ранее одобренная правительством Саудовско Аравии включает в себя Национальный план трансформации. Документ был подготовлен Советом по экономическим вопросам и вопросам развития, который возглавляет Мухаммед бен Сальман.

В серии интервью с агентством Bloomberg принц Мухаммед заявлял, что он планирует покончить с зависимостью королевства от нефтяных доходов, для чего планируется провести приватизацию, сократить субсидии и активизировать инвестиции в несырьевые проекты.