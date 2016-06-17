Министр туризма Бразилии ушел в отставку после обвинений в коррупции
Министр туризма Бразилии Энрике Эдуардо Алвес ушел в отставку спустя сутки после того как его обвинили во взяточничестве.
Его имя связано с коррупционным скандалом вокруг государственной нефтяной компании Petrobas, передает Русская служба Би-Би-Си.
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Это уже третий министр временного правительства Мишела Темера, исполняющего обязанности президента Бразилии, который ушел в отставку за последнее время.
В среду верховный суд опубликовал показания бывшего главы Petrobas Серхио Мачадо, который признался что за последние десять лет двадцать высокопоставленных политиков получали миллионы долларов в качестве взяток.
Как сообщал УНИАН, ранее глава бразильского аппарата правительства Элизеу Падилья заявил, что все чиновники, замешанные в коррупционном скандале в государственной нефтегазовой компании Petrobras, должны будут покинуть свои посты.