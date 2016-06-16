В буддистском монастыре Таиланда на детей рухнули колоны с колоколами (фото)
В результате падения трех храмовых колоколов в одном из монастырей в провинции Накхон Ратчасима в Таиланде погибла трехлетняя девочка.
Об этом сообщает "Еспресо.TV" со ссылкой на издание Bangkok Post.
Еще два мальчика дошкольного возраста получили ранения.
Как стало известно, в храме произошло обрушение двух колонн, которые поддерживают три металлические колокола.
Девочка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Жизни раненых мальчиков ничто не угрожает.
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16 детей вместе с двумя воспитателями приехали в буддистский монастырь Ват Муанг Као на экскурсию. Одна из двух кирпичных колонн монастырской колокольни обрушилась, и вторая колонна вместе с тремя большими колоколами упала на детей, когда они играли под ними.
Районная администрация начала расследование инцидента, чтобы установить причину обрушения.