Среди российских фанатов, устроивших беспорядки в Марселе, журналист узнал боевика "ДНР"
Один из российских болельщиков, участвовавший в беспорядках в Марселе, помогал боевикам на Донбассе.
Об этом пишет журналист британского издания The Independent, передает ЕвроПравда.
По словам автора, он впервые встретил Николая два года назад на востоке Украины, где тот помогал пострадавшим боевикам.
"Два года назад, в городах Славянске и Краматорске, в части восточной Украины, которая контролировалась сепаратистами, Николай заявил мне, что он был там, чтобы распределять помощь и помочь пострадавшим в боевых действиях, а не участвовать в боях", - отмечает журналист.
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"Теперь он настаивает на том, что находится во Франции просто, чтобы смотреть футбол и не ищет неприятностей", - рассказал он.
Как настаивает Николай, который служил в морской пехоте России, британские СМИ "хотят показать российских болельщиков в негативном ключе".
По его убеждению, насилие во время Евро-2016 является "не таким сильным, как его демонстрируют в медиа".
Как сообщал УНИАН, ранее во Франции умер английский фанат, который пострадал в драке с российскими ультрас. В связи с этим трагическим фактом французская полиция проводит следственные меры по задержанным российским ультрас.