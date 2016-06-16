Штайнмайер и Эро предостерегли британцев от голосования за выход из ЕС

Об этом они заявили после встречи в среду, 15 июня, в Бранденбурге, передает Deutsche Welle. По их мнению, это может привести к "дезинтеграции" ЕС.

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"Это было бы шоком для ЕС, за которым возникнет риск, что очень успешный многолетний процесс интеграции в конце концов не превратится в дезинтеграцию, - подчеркнул Штайнмайер. - Европе многого будет не хватать, если Великобритания решит отсоединиться".

Эро, в свою очередь, пообещал евроскептикам, что ЕС будет продолжать развиваться в ногу со временем. "Мы хотим предоставить Европе новой динамики", - заверил французский министр.

Как сообщал УНИАН, за три недели до референдума по выходу Британии из ЕС разрыв между сторонниками и противниками этого шага сокращается, отмечается в опросе, проведенном компанией Opinium. В частности, за то, чтобы страна оставалась в Европейском союзе, собираются голосовать 43% британцев. В то время как 41% опрошенных заявили, что будут голосовать за то, чтобы страна покинула ЕС.