Совет ЕС продлил на 2 года мандат гражданско-полицейской миссии в Косово

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу совета ЕС.

Миссия будет работать до 14 июня 2018 года. Ее бюджет составил 63,6 млн евро, "которые предназначены на операции в Косово до 14 декабря 2016 года, а также на обеспечение расходов для специалистов палаты и прокуратуры до 14 июня 2017 года", отмечается в заявлении пресс-службы.

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Полицейская миссия ЕС в Косово начала работу в феврале 2008 года. Она выполняет задачу по поддержанию правопорядка, мира и стабильности в регионе совместно с международными силами под командованием НАТО.

В работе миссии принимают участие представители большинства стран ЕС, а также Норвегии, США, Швейцарии.

Как сообщалось, в январе 2016 года Европарламент ратифицировал соглашение о стабилизации отношений и ассоциации между Евросоюзом и Косово. Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, ее признали в 100 странах мира. Исключениями стали Сербия и Россия, которые блокируют вступление республики в ООН.