Саакашвили: США возьмут под контроль аэропорты и морские порты Грузии

Заявление Президента США Джорджа БУША об отправке гуманитарной помощи в Грузию означает то, что американские военные возьмут грузинские аэропорты и морские порты под свой контроль, заявил сегодня президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.

"Вы слышали заявление президента США, что Америка начинает военно-гуманитарную операцию в Грузии", - заявил грузинский президент в телеобращении к народу республики, передает Газета.ru.

По его словам, "это значит, что аэропорты и морские порты будут взяты под контроль Пентагона".