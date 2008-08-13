Буш приказал Пентагону начать операцию в Грузии

Американские военные займутся проведением гуманитарной операции в Грузии. Об этом в прямом эфире телеканала CNN заявил президент США Джордж Буш.

"Я приказал Роберту Гейтсу начать гуманитарную миссию в Грузии. Она будет интенсивной и бессрочной", - цитирует американского президента Лента.ру . В операции будут участвовать как ВВС США, так и военно-морской флот.

Буш попросил Россию оставить открытыми все воздушные и морские пути для доставки в Грузию гуманитарной помощи. Для операции потребуются также дороги, аэропорты и морские порты. По словам Буша, один самолет C-17 уже направляется в Грузию.

Буш также объявил, что направляет в Грузию госсекретаря США Кондолиззу Райс. Она посетит Францию, где обсудит урегулирование конфликта между Россией и Грузией с Николя Саркози, а затем отправится в Тбилиси.