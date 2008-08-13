ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Южной Осетии до 300 человек

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) увеличит количество своих наблюдателей в Южной Осетии в полтора раза - до 300 человек с целью содействия хрупкому перемирию между Грузией и Россией.

Как передает Рейтер, об этом сообщил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александер СТУББ сообщил об этом решении руководителям дипломатических ведомств стран Евросоюза.

Министры согласились содействовать увеличению группы ОБСЕ, что может стать первым шагом на пути к стабилизации ситуации в неспокойном регионе, сказал Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР.

Российские военные говорят, что без международных наблюдателей развести войска и контролировать перемирие будет сложно.