Президент Польши раскритиковал мирный план Саркози для Грузии

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ раскритиковал предложенный Президентом Франции Николя САРКОЗИ мирный план урегулирования конфликта в Грузии и заявил, что он не защищает грузинскую территорию.

Как сообщает “Франс Пресс”, об этом Л.КАЧИНСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции.

“Мы слышали, что там речь идет о таких условиях, как прекращение операции. Но там нет ни одного слова о территориальной целостности Грузии”, - заявил он.

“Туда следует добавить этот пункт (о территориальной целостности – УНИАН). Это нарушение правил, на которых базировался мир в Европе на протяжении десятилетий. Мы не можем нарушать эти правила”, - сказал Л.КАЧИНСКИЙ.

“Совет министров Европейского Союза должен занять намного более жесткую позицию, и я призываю их сделать это”, - сказал Президент Польши.

Он также призвал Вашингтон, еще одного союзника Грузии, гарантировать безопасность этой страны. “Грузинская нация и ее соседи имеют право на безопасность. Если наш союзник хочет играть роль большого мирового лидера, как раз сейчас время себя проявить. Я призываю Президента БУША и его команду к этому”, - сказал Л.КАЧИНСКИЙ.

Как сообщалось, 12 августа президенты России и Франции Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Николя САРКОЗИ предложили план мирного урегулирования российско-грузинского конфликта из 6 принципов: не прибегать к использованию силы; окончательно прекратить все военные действия; обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи; возвратить вооруженные силы Грузии к местам постоянной дислокации; вывести вооруженные силы РФ на линию, которую занимали перед началом боевых действий; начать процесс международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их надежной безопасности.

В тот же день Н.САРКОЗИ отбыл в Тбилиси, где провел переговоры со своим грузинским коллегой Михаилом СААКАШВИЛИ, в результате которых по согласованию с российской стороной из финального проекта документа было предложено изъять фразу о возможном начале обсуждения статуса двух непризнанных республик.