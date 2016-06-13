Экс-жена стрелка из Орландо назвала его неуравновешенным

По словам женщины, чье имя из соображений безопасности не раскрывается, он неоднократно избивал ее, когда они были в браке, пишет Лента.ру со ссылкой на The Washington Post.

Они познакомились по интернету около восьми лет назад. Женщина решила переехать во Флориду и выйти замуж за Матина — это произошло в 2009 году. Сначала, по ее словам, они жили в браке нормально, потом начались конфликты.

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«Он бил меня. Бывало, что он начинал бить меня, как только придет домой, потому что стирка не была закончена», — рассказала женщина.

Как передает Fox News, бывшая жена Матина родилась в Узбекистане. Семья Матина приехала из Афганистана, хотя сам он родился уже в США, в Нью-Йорке. Позже его семья переехала во Флориду, в Форт-Пирс. В 2007 году Матин закончил колледж Indian River State.

«Он казался нормальным человеком», — сказала женщина, добавив, что он не был очень религиозным и часто посещал тренажерный зал.

Из оружия у него был мелкокалиберный пистолет. Согласно официальным данным, он имел разрешение на скрытое ношение оружия, будучи лицензированным охранником. Он работал в учреждении для несовершеннолетних правонарушителей, находясь в штате крупной частной охранной фирмы G4S.

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Когда родителям женщины стало известно о домашнем насилии, они прилетели в Форт-Пирс и забрали ее. Несмотря на попытки Матина выйти на контакт, они больше не общались. Брак длился всего несколько месяцев, развод был оформлен в 2011 году.

Друг Матина рассказал, что после того, как пара разошлась, молодой человек стал заметно более религиозным. По его словам, Матин несколько лет назад совершил паломничество в Мекку. Последний раз они разговаривали три недели назад, и каких-либо признаков того, что Матин готовился к атаке, друг не заметил. По его словам, если Матин и симпатизировал «Исламскому государству», то держал это при себе.

Сосед Матина, в свою очередь, рассказал, что у него был трехлетний сын. Рядом с ним была женщина, по некоторым данным, 30-летняя Ноор Захи Салман.

Матин регулярно посещал исламский центр Форт-Пирса и, по словам имама Шафика Рахмана, последний раз был там два дня назад. По признанию имама, он не слишком хорошо знал Матина, хотя тот часто посещал центр. Матин регулярно молился вместе со своим отцом и сыном.

«Он был самый тихий парень, он никогда не говорил с кем-либо», — сказал Рахман. «Он придет, помолится и уйдет», — добавил имам.