Польша и страны Балтии обсуждают возможность создания региональной системы ПВО

Об этом заявил министр обороны Литвы Юозас Олекас в интервью Financial Times, передает 112 Украина.

Отмечается, что Польша, Латвия, Литва и Эстония обсуждаю данную инициативу в связи с военным укреплением России на западных границах и в Калининграде.

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"Мы ведем переговоры с Эстонией, Латвией и Польшей о том, как мы можем создать что-то вроде региональной системы противовоздушной обороны", — сказал он.

По его словам, рассчитывается, что такая система будет введена в эксплуатацию в течение двух или трех лет. В настоящее время стороны проводят оценку возможных вариантов.

Ранее УНИАН сообщал, что территорию стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят шесть государств постсоветского пространства, планируется защитить единой системой противовоздушной обороны (ПВО). В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Москва уже имеет совместную систему ПВО с Беларусью и Казахстаном.