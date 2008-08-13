Минобороны России: никаких танков в Гори нет и быть не могло

Министерство обороны России утверждает, что в Гори нет российских танков.

Как сообщает Управление информации и общественных связей Минобороны Российской Федерации, об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолий НОГОВИЦЫН сегодня на пресс-конференции.

«Я со всей ответственностью заявляю, что никаких танков в Гори нет и быть не могло", - сказал А.НОГОВИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, по данным некоторых СМИ, сегодня российские танки вошли в грузинский город Гори вопреки достигнутым договоренностям о прекращении военных действий.