В Китае нужно развивать правовое государство - Меркель

Об этом в воскресенье, 12 июня, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в Пекине в первый день своего трехдневного визита в Китай, передает Deutsche Welle.

В столице Китая Меркель вручили почетный титул доктора Нанкинского университета. В своем выступлении Меркель отметила важность надежных правовых рамочных условий для стабильности общества. Это нужно и для экономического сотрудничества с Германией, добавила она.

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"Ядром правового государства есть сила права, а не право сильного", - цитирует слова канцлера агентство dpa. По словам Меркель, право не следует использовать как инструмент власти, оно должно быть равно действующему для всех, независимо от политики.

На фоне этого Меркель указала также и на необходимость свободной работы неправительственных организаций, несмотря на вступление в силу с 2017 года закона, согласно которому спецслужбы смогут контролировать иностранные НПО. "Все они вносят свой вклад во взаимопонимание и в понимание", - подчеркнула Меркель.

Канцлер прибыла в сопровождении шести министров и ряда статс-секретарей, чтобы принять участие в четвертых немецко-китайских правительственных консультациях.

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В то же время Меркель высказалась за поиск компромисса в конфликте по вопросу признания Китая страной с рыночной экономикой. "Ни один человек не заинтересован в масштабных экономических войнах. Мы не хотим этого между ЕС и Китаем. Но это означает и то, что нам следует откровенно говорить о существующих проблемах", - цитирует Меркель агентство Reuters. "Конечно, нам следует следить за тем, чтобы иметь справедливые условия для конкуренции", - добавила она.

Титул почетного доктора Нанкинского университета Меркель получила за ее вклад в решение региональных конфликтов, в борьбу против климатических изменений и за преодоление финансового кризиса 2008 года.