Медведев будет награждать миротворцев Георгиевским крестом

Орденом святого Георгия и Георгиевским крестом будут награждать военнослужащих за "подвиги и отличия при участии в боевых действиях на территориях других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности".

Соответствующие изменения в статут ордена Святого Георгия и в положение о знаке отличия – Георгиевском кресте внес президент России Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее этим наградами отмечали подвиги в боях по защите Отечества при нападении внешнего противника, отмечает Газета.ру.