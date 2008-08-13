Шеварднадзе указал Саакашвили на "смертельную ошибку"

Грузинская интервенция в Южную Осетию была "смертельной ошибкой". Такое мнение, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP, высказал в интервью немецкому изданию Bild экс-министр иностранных дел СССР, бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.

По его мнению, военная операция была чрезвычайно плохо подготовлена. "Грузия не должна была входить в Цхинвали таким неподготовленным образом. Это была смертельная ошибка", - заявил Шеварднадзе, отметив, что сейчас ситуация очень сложная, напряженная, и как она разрешится - совершенно непонятно.

Шеварднадзе выразил надежду, что переговоры Михаила Саакашвили и его западных партнеров все же приведут к завершению конфликта в регионе.

Эдуард Шеварднадзе занимал при Михаиле Горбачеве пост министра иностранных дел СССР с 1985 по 1990 год, а с 1995 года был президентом Грузии, пока его не отрешили от власти в 2003 году в результате "революции роз", после чего президентом Грузии был избран Михаил Саакашвили.

Ранее Шеварднадзе уже подвергал критике политику Саакашвили, в частности, в отношении России.