Армения не собирается выходить из СНГ

Власти Армении не намерены инициировать выход из состава Содружества Независимых Государств.

Как сообщает «Газета.ру», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Гегам ГАРИБДЖАНЯН, комментируя призывы Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

Он подчеркнул, что у Еревана есть долгосрочные планы развития в составе СНГ.

Как сообщалось, 12 августа М.СААКАШВИЛИ заявил о выходе Грузии из СНГ и призвал другие страны последовать этому примеру.