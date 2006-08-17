4 000 человек были эвакуированы из нью-йоркского метро из-за пожара

В Нью-Йорке при пожаре в метро пострадали 15 человек, около четырех тысяч были эвакуированы, передает агентство Ассошиэйтед пресс.

Возгорание произошло на станции "DeKalb Avenue" в среду во время вечернего "часа пик", примерно в 18.00 по местному времени. Линия сразу же была обесточена, и началась эвакуация людей.

По данным местных властей, загорелась деревянная конструкция, расположенная за платформой. О причинах возгорания не сообщается.

Большинство пострадавших отравились дымом, в настоящее время их состояние не внушает опасений.

Движение на линии B, на которой расположена станция "DeKalb Avenue", было восстановлено через три с половиной часа, поезда следовали с большими интервалами.

Ожидается, что в четверг нью-йоркский метрополитен будет работать в обычном режиме.

РИА "Новости"