Российская сторона отрицает танки в Гори

Сегодня грузинские власти сообщили о том, что российские миротворцы якобы находятся в районе грузинского города Гори. Российская сторона отрицает.

"Российских миротворцев или приданных им войск и частей в городе Гори нет", - сообщил ИТАР-ТАСС представитель российских миротворческих сил.

Как сообщает Эхо Москвы, ранее на специальном брифинге секретарь Совбеза Грузии Каха Ломая заявил, что в Гори сегодня утром "введено подразделение ВС России и колонна тяжелой техники". Гори находится в 25 км от Цхинвали.