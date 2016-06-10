Вооруженную атаку на Актобе совершили последователи салафизма - Назарбаев

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже знаем, что это была террористическая вылазка группы последователей нетрадиционного религиозного течения «салафизм», - сказал президент.

Назарбаев отметил, что атака террористов носила «бессмысленный и жестокий» характер, добавив, что в Казахстане «обеспечивается свобода вероисповедания», но тем, кто «прикрывается религиозными лозунгами, расшатывая обстановку в стране», будет дан решительный отпор.

Нурсултан Назарбаев заявил, что в Актобе нейтрализованы почти все террористы.

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Справка. Салафия - направление в суннитском исламе, объединяющее мусульманских религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных предков.

Салафия означает «понимание религии в том виде, в котором её понимал Пророк и его сподвижники».