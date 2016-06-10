Вооруженную атаку на Актобе совершили последователи салафизма - Назарбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в городе Актобе на западе страны, где 5 июня были совершены нападения на оружейные магазины и воинскую часть, действовали последователи салафизма.
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы уже знаем, что это была террористическая вылазка группы последователей нетрадиционного религиозного течения «салафизм», - сказал президент.
Назарбаев отметил, что атака террористов носила «бессмысленный и жестокий» характер, добавив, что в Казахстане «обеспечивается свобода вероисповедания», но тем, кто «прикрывается религиозными лозунгами, расшатывая обстановку в стране», будет дан решительный отпор.
Нурсултан Назарбаев заявил, что в Актобе нейтрализованы почти все террористы.
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Справка. Салафия - направление в суннитском исламе, объединяющее мусульманских религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных предков.
Салафия означает «понимание религии в том виде, в котором её понимал Пророк и его сподвижники».