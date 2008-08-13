Трехдневный траур объявлен в Грузии
09:58, 13 августа 2008Мир
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Решение накануне огласил Саакашвили
В Грузии 13 августа объявлен трехдневный траур в связи с событиями, которые привели к гибели военнослужащих и мирных жителей во время боевых действий на территории страны, передает Regnum.
Решение об объявлении траура накануне огласил президент Грузии Михаил Саакашвили по окончании молебна в кафедральном соборе Святой Троицы, проведенного Католикосом-Патриархом вся Грузии Илией II за мир и в память погибших.
В дни траура, который продлится три дня, государственные флаги Грузии будут обвиты черными лентами.
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