Трехдневный траур объявлен в Грузии

В Грузии 13 августа объявлен трехдневный траур в связи с событиями, которые привели к гибели военнослужащих и мирных жителей во время боевых действий на территории страны, передает Regnum.

Решение об объявлении траура накануне огласил президент Грузии Михаил Саакашвили по окончании молебна в кафедральном соборе Святой Троицы, проведенного Католикосом-Патриархом вся Грузии Илией II за мир и в память погибших.

В дни траура, который продлится три дня, государственные флаги Грузии будут обвиты черными лентами.