Почему Олланд уже проиграл чемпионат Европы - Der Standard

Об этом пишет Штефан Брендле в статье "Почему Олланд уже проиграл чемпионат Европы", опубликованной на сайте газеты Der Standard.

"Франция выиграла чемпионат Европы". С таким заголовком вышла газета "Le Canard enchaîné". Однако сатирическое издание имеет в виду не чемпионат Европы по футболу, а менее приятный рекорд. По данным Комиссии ЕС, с недавних пор во Франции самое высокое налоговое бремя в Европе, 45,7%, даже выше, чем у Дании, предыдущего лидера. Французское правительство с радостью умолчало бы об этом, в конце концов, у него и так достаточно проблем. Сопротивление реформам трудового законодательства, которое продолжается с января, не утихает и теперь затмило начало футбольного турнира, на который президент Франсуа Олланд возлагал большие надежды. Евро-2016 должен был менее чем за год стимулировать экономику, а с ней и его шансы на переизбрание.

Когда в начале этого года президент начал реформы, он не ожидал, что протесты будут продолжаться до июня. Он недооценил разочарование в собственном лагере, который хочет не социал-либеральных реформ, а соблюдения Олландом предвыборных (откровенно левых) обещаний. Из сопротивления новому трудовому законодательству возникло движение "Nuit Debout". Не успели они немного утихнуть, как на забастовку вышли железнодорожники. Теперь в таких городах чемпионата, как Париж, Ницца и Сент-Этьен приостановлен вывоз мусора. Пилоты Air France, которые должны доставить на ЧЕ тысячи поклонников, пригрозили в субботу объявить забастовку.

Шантаж прижал правительство Олланда к стене. Он уже пошел на важные уступки дальнобойщикам, авиадиспетчерам и учителям, чтобы предотвратить новые протесты и тем самым спасти реформы трудового законодательства. На этой неделе правительство уступило и железнодорожникам: они отказываются от ключевых пунктов реформ и даже выделяют железной дороге 900 миллионов евро в виде дополнительных кредитов. Все это доказывает, насколько легко шантажировать правительство из-за чемпионата Европы по футболу. Профсоюзы точно знают, какие надежды Олланд возлагает на яркое спортивное событие, и что он должен сделать все возможное, чтобы избежать фиаско. Подарки отдельным категориям рабочих исчисляются в миллиардах евро.

Так реформу трудового законодательства не спасти. После того, как были задействованы все возможные средства, самый большой профсоюз страны борется с последним спорным пунктом: правом компаний не принимать во внимание мнение персонала по отраслевым соглашениям. Правительство ищет компромисс. И все же в июле, когда закон будет представлен для голосования, его вряд ли поддержит большинство в Национальном Собрании.

Лидер консерваторов Николя Саркози обвиняет президента в "трусости и полной потере власти" и продолжает утверждать, что "все это приведет к анархии". Другие политики, как и Шарль де Голль в мае 1968 года, говорят о "полной неразберихе". Однако, это сильное преувеличение. Протесты исходят от одного профсоюзного меньшинства, которое теряет симпатии населения. Периодические блокады АЭС не могут парализовать сельское хозяйство, так же, как баррикады перед нефтебазами.

Но туристы боятся. По всему миру распространяются телевизионные сюжеты и заголовки о положении во Франции, они уничтожают эффект от рекламы чемпионата Европы по футболу. Именно этого опасаются владельцы парижских отелей и кафе, чьи доходы после прошлогодних терактов сократились почти на 30%. Теперь иностранные зрители снова боятся ехать во Францию.