Саакашвили дал согласие на мирный план, представленный Саркози

Сегодня в Брюсселе состоится кризисное заседание глав внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского союза. На нем обсудят план мирного урегулирования конфликта вокруг Южной Осетии, предложенный председательствующей в настоящее время в ЕС Францией.

В ночь на среду президент Грузии Михаил Саакашвили дал свое согласие на представленный французским президентом Николя Саркози мирный план. В Тбилиси Саркози прибыл из Москвы, где он также заручился поддержкой российского президента Дмитрия Медведева. Последний пункт плана, который предусматривает международное обсуждение будущего статуса Южной Осетии и Абхазии, был изъят из документа по требованию Саакашвили, который отметил, что никакие мирные договоренности не могут поставить под сомнение территориальную целостность Грузии. Со своей стороны Саркози отметил, что доволен достигнутым прогрессом: «Все мы единодушны в том, что следует уважать суверенитет. Грузия – это независимое государство. И россияне – по крайней мере так заверил меня президент Медведев – не намереваются оставаться в Грузии», - отметил Саркози.

Немецкая волна