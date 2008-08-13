Президент Франции Николя САРКОЗИ прибыл из Москвы в Тбилиси. Самолет президента приземлился в Тбилисском международном аэропорту, передает Газета.ru.

Президент Франции привез план урегулирования конфликта, который был согласован в Москве на переговорах с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Н.САРКОЗИ встречал президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, из аэропорта Н.САРКОЗИ и М.СААКАШВИЛИ направились проспект Руставели, где состоялся митинг за единство Грузии.