Саркози прибыл из Москвы в Тбилиси
00:28, 13 августа 2008Мир
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Тбилисский аэропорт все-таки работает
Президент Франции Николя САРКОЗИ прибыл из Москвы в Тбилиси. Самолет президента приземлился в Тбилисском международном аэропорту, передает Газета.ru.
Президент Франции привез план урегулирования конфликта, который был согласован в Москве на переговорах с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
Н.САРКОЗИ встречал президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.
Как сообщает пресс-служба президента Грузии, из аэропорта Н.САРКОЗИ и М.СААКАШВИЛИ направились проспект Руставели, где состоялся митинг за единство Грузии.
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