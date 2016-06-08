Die Welt: Китаю грозит судьба Японии

Об этом пишет Тобиас Кайзер в статье "Китаю грозит судьба Японии", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В течение трех десятилетий Китай бесспорно был звездой мировой экономики. Экономическая реформа и открытие Китайской Народной Республики в середине 80-х годов стимулировали невероятный рост, который избавил от бедности сотни миллионов китайцев и сделал страну второй по величине экономикой в мире. Такое развитие событий повлияло на всю мировую экономику, вызвало бум в богатых сырьем развивающихся странах и помогло немецким инженерам и автопроизводителям заработать миллиарды.

Но сейчас экономика Китая столкнулась с проблемами. Это подтверждают и экономические данные. В мае экспорт снизился больше, чем ожидалось – на 4,1%, по сравнению с предыдущим годом. Китайские экспортеры уменьшили объемы продаж за границу еще в апреле. Промышленность сократила объемы производства, компании вкладывают меньше средств, потребители также воздерживаются от покупок.

От эйфории не осталось и следа. Экономика Китая ослабевает, и эксперты опасаются, что руководство в Пекине слишком занято собой, чтобы противостоять этому. Но если политики откажутся от необходимых реформ, Китай может стать Японией 2.0: экономикой с едва заметным ростом и постоянно растущим долгом, которая держится благодаря государственным инвестициям.

Причина экономической слабости Китая – успехи последних десятилетий. Хотя в этой огромной стране миллионы людей по-прежнему живут за чертой бедности, Китай стал настолько богатым, что он больше не может расти в рамках этой модели развития.

Эта модель работала в течение многих лет. Компании в стране стали "верстаком" глобализированного мира. Миллионы китайцев оставили поля и переехали в быстро растущие города, чтобы работать на металлургических заводах и швейных фабриках. Одинаковые усилия способствовали росту объемов производства, а с ним росло и богатство.

Тем временем, стремительно растущие доходы позволяли предприятиям финансировать покупку новых доменных печей, строительство фабрик и офисов, а правительство могло обеспечить страну автомобильными дорогами, аэропортами и волоконно-оптическими сетями. Частные и государственные инвестиции еще больше стимулировали рост, пока все не достигло мертвой точки.

Хотя государственные инвестиции больше не способствуют росту, но долг по-прежнему растет. Деньги выделяют на строительство заводов, чью продукцию никто не покупает, дорог, по которым не ездят автомобили, и домов в провинциальных городах, которые никому не нужны. Стратегия "строить заводы и ждать клиентов" больше не работает.

В то же время население страны стремительно стареет. В прошлом году число китайцев трудоспособного возраста впервые снизилось, и, согласно расчетам ООН, продолжит ежегодно падать на половину процентного пункта. У Китая заканчивается рабочая сила, и это предусматривает повышение заработной платы. Превращать сельскохозяйственных рабочих в работников завода тоже больше не получится.

Несмотря на необходимость реформ, ничего не происходит

Китайское руководство понимает это, поэтому обозначило предстоящую программу реформ. В будущем, экономика будет расти благодаря услугам, а не капиталоемкому экспорту. Те отрасли, в которых доминируют крупные государственные предприятия, должны быть дерегулированы, это обеспечит небольшим частным компаниям большую свободу. Государственные предприятия должны быть реформированы и затем приватизированы, финансовый сектор также нуждается в реформах. Государство и экономику необходимо разделить.

Рецепты ясны. "Но ничего не происходит", - говорит Артур Крёбер, соучредитель и научный директор аналитической компании Gavekal Dragonomics. Он в течение многих лет наблюдает за экономическим развитием Китая, и у него есть два объяснения тому, почему ничего не происходит, несмотря на необходимость реформ. Сопротивление политиков в регионах и муниципалитетах больше, чем ожидали реформаторы в центральном правительстве. Ведь речь идет о разделении политики и бизнеса, а местные политики по всей стране зарабатывали на этой связи миллиарды.

Кроме того, "политическая верхушка также в смятении", - отметил Крёбер. Представители администрации, которые в последние десятилетия очень осторожно управляли экономическим развитием, хорошо понимают, какие шаги необходимо предпринять. Но политическое руководство, и особенно глава партии Си Цзиньпин, не собирается отдавать больше власти, чем необходимо. Во всяком случае, сейчас Си заинтересован в том, чтобы максимально укрепить свое положение в партии. "Для экономической политики Си Цзиньпина и его советников характерен глубокий раскол", - говорит Крёбер.

В ловушке между высокой задолженностью и низким ростом

Вероятно, необходимых экономических реформ не будет. "Есть опасения, что правительство слишком долго тянет с реформами", - предупреждает Лутц Карповиц, эксперт по Китаю в Commerzbank. "Поэтому в ближайшие годы стареющее население и сокращение трудовых ресурсов нанесут еще больший вред китайской экономике".

Экономист Крёбер утверждает, что в ближайшие пять-десять лет китайская экономика может следовать примеру Японии. "Китай окажется в ловушке между высокой задолженностью и низкими темпами роста". Партия будет настолько обеспокоена внутренней стабильностью страны, что продолжит вкачивать деньги в экономику.

В Японии после многих последовательных программ стимулирования большая часть страны исчезла под бетоном. Теперь китайское руководство также хочет продолжать вкладывать деньги в инфраструктуру. "Это не приведет к увеличению производительности экономики, но создаст рабочие места и поможет привлечь денежные средства в экономику", - говорит Крёбер. "Государство всеобщего благосостояния будет расти. На самом деле, у большей части населения не будет экономических перспектив, но, в целом, у них все будет в порядке".

Такая политика Китая будет направлена внутрь страны, вследствие чего замедлится экономика. Это плохие новости для мировой экономики, а также для тех немецких компаний, большая часть оборота которых проходит в Китае. Компании не рухнут в одночасье, но и сильного роста в ближайшие несколько лет ожидать не стоит.