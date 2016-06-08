Сенат Франции рассмотрит резолюцию об отмене санкций против России – СМИ

Таким образом, они присоединятся к нижней палате парламента Франции, которая приняла аналогичную резолюцию 28 апреля, передает ZN.UA. "Но инициативы депутатов и сенаторов, которые хотят надавить на правительство, не имеют обязательного характера для правительства. Решение будет принято в Брюсселе и требует единства представителей 28 стран-участниц ЕС", - пишет французьське издание Le Figaro.

Читайте такжеСнятие санкций с России ослабит авторитет ЕС - МИД Польши

Издание отмечает, что за несколько недель до принятия решения о продлении экономических санкций против России, которая оккупировала часть украинской территории и развязала войну на Донбассе, в Европе разгорелись "большие политические маневры". Европейские "друзья" Владимира Путина развернули масштабную кампанию и всеми возможными способами пытаются повлиять на решение Евросоюза относительно санкций.