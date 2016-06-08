НАТО тренируется вести войну против Путина - Bild (фоторепортаж)

Об этом пишет Карина Мёссбауэр в статье "НАТО тренируется вести войну против Путина", опубликованной на сайте издания Bild.

Сценарий: страна на восточном фланге НАТО подвергается нападению со стороны Балтийского моря, с севера и юга просочились бойцы без знаков различия. Скрытая атака…

Сценарий масштабных учений явно составлен по образцу гибридной войны России в Украине. Так называемые "зеленые человечки" и дружинники постепенно оккупировали восток страны и Крым – без какого-либо официального нападения или объявления войны Владимиром Путиным. Тем временем, Крым аннексирован, в Восточной Украине царит "замороженный конфликт" (замороженная война), люди гибнут почти ежедневно.

Учения "Анаконда-16" за месяц до саммита НАТО в Варшаве служат четким сигналом Москве. НАТО хочет продемонстрировать силу и решимость. Цель - сдерживание.

В понедельник все началось с торжественной церемонии открытия. "Анаконда" – польские национальные учения, которые проводятся один раз в два года. Их возглавляет польский генерал-лейтенант Марек Томашицкий – командующий польскими вооруженными силами.

Но в свете нынешней угрозы учения были расширены. Задействована 31 000 солдат (сухопутные войска, ВВС, ВМС, специальные подразделения) из 24 стран НАТО и стран-партнеров, в том числе 12 000 из принимающей страны и 14 000 из Соединенных Штатов. Германия отправила 400 военных инженеров, без боевых частей.

Для Польши это одни из важнейших учений в течение 25 лет

Участники: союзники по НАТО – Балтия, Испания, Турция, Великобритания, Албания, Канада, Хорватия, Чехия, Словакия, Румыния и Болгария, а также дружественные страны – Финляндия, Македония и Косово.

Приглашены также Грузия (война в Грузии 2008 года) и Украина (нынешний кризис на востоке страны). Эти государства находятся в военном конфликте с Россией и в течение некоторого времени стремятся вступить НАТО. Но Россия, разумеется, отвергает подобные стремления.

Будет задействовано около 3000 различных транспортных средств (среди прочего, танки "Леопард", транспортеры "Rosomak"), 105 самолетов и вертолетов (также многоцелевые боевые самолеты F-16 Fighting Falcon ("Атакующий сокол")) и двенадцать суден. В течение одиннадцати дней до 17 июня будут проходить различные маневры (например, воздушные атаки) .

Россия выступила с критикой. "Учения не способствуют созданию атмосферы доверия и безопасности", - сказал во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако, в прошлом году Россия проводила учения с участием 95 000 солдат...