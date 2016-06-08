Нуланд заверила, что США продлят санкции против России

Об этом заявила уполномоченный Госдепа США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, выступая перед американским Сенатом, передает корреспондент ТСН Наталья Песня.

"Санкции в сочетании с низкими ценами на нефть и затяжной уязвимостью государственного строя России повлекли за собой существенные расходы. И пока Москва не изменила свой подход к Украине, наша готовность к ужесточению санкций, очевидно, играет определенную роль по сдерживанию дальнейших усилий России по захвату украинских территорий. Американская сторона сейчас интенсивно работает с Европой, чтобы санкции ЕС были продлены в конце этого месяца, а также в контексте поддержки Франции и Германии в их ведущей дипломатической роли достижения полной имплементации Минских соглашений", - сказала она.

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Говорили в Сенате и о других многочисленных нарушениях Кремлем международных соглашений - как торговых, так и межправительственных, таких как соглашение о воздушное пространство "открытое небо". По словам американских чиновников Госдепа, через угрожающую позицию России НАТО вынужден усиливать свои позиции на востоке Европы, чтобы не допустить уязвимости партнеров.

В свою очередь, заместитель госсекретаря по обороне Майкл Карпентер отметил, что на этом этапе Россия соревнуется с США на суше, на земле, воде, в небе и киберпространстве не только количественно, но и качественно.

Вместе с тем, Соединенные Штаты начали модернизацию своих ядерных потенциалов, качественно усиливают свой арсенал новейшим оружием, таким, как рельсовые пушки, которые военные получат на вооружение уже через 2 года.

Несмотря на это, чиновники отметили существенный прогресс в политических договоренностях с Россией относительно Донбасса и подчеркнули, что администрация будет подталкивать и давить на Россию до полного выполнения Минских соглашений.