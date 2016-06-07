В результате авиаудара по рынку в Сирии погибли 17 мирных жителей - правозащитники

00:31, 07 июня 2016
Мир
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В Восточной Сирии в результате авиаудара по рынку городка Аль-Шаара погибли 17 гражданских лиц, среди которых восемь детей.

REUTERS

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает Европейская правда.

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"17 человек, в том числе восемь детей погибли в понедельник, в первый день Священного для мусульман месяца Рамадан, в результате авиаудара по рынку в Восточной Сирии", – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, удар по городу Аль-Шаара в провинции Дейр-эр-Зора, который удерживают боевики ИГИЛ, нанесла авиация режима Асада, или российские ВКС, которые проводят воздушные операции для поддержки правительственных войск.

В свою очередь, представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщение о нанесении российскими самолетами авиаударов по рынку в городе Аль-Ашара в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По его словам, российские ВКС никаких боевых задач в данном регионе не выполняли.

Ранее УНИАН сообщал, что войска режима Башара Асада и воздушно-космические силы (ППС) России атаковали подконтрольные оппозиции районы Алеппо, вследствие чего погибли 18 гражданских лиц, еще 50 ранены.

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