В Афганистане погиб американский журналист
В Афганистане погибли фотожурналист Национального общественного радио США (NPR) Дэвид Джилки и афганский переводчик Забиулла Таманна.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на NPR.
По его данным, 50-летний Джилки и 38-летний Таманна погибли при обстреле афганских войск в провинции Гельменд.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя афганской армии, в автомобиль, в котором находились журналист и переводчик, попала ракета во время засады талибов.
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Нападение произошло около 14:30 по местному времени. В результате обстрела погиб также водитель автомобиля, афганский военный.
Как отмечается в заявлении NPR, Джилки считался одним из лучших фотожурналистов в мире. В 2010 году он получил журналистскую премию Джорджа Полка, а также десятки наград от Ассоциации фотокорреспондентов Белого дома.
Дэвид Джилки освещал войны в Афганистане и Ираке, конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, последствия землетрясения в Гаити, голод в Сомали и эпидемию лихорадки Эбола в Либерии.