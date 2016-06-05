Опрос: разрыв между противниками и сторонниками выхода Британии из ЕС сократился

Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно результатам онлайн-опроса, проведенного с 31 мая по 3 июня, за то, чтобы страна оставалась в Европейском союзе, собираются голосовать 43% британцев. В то время как 41% опрошенных заявили, что будут голосовать за то, чтобы страна покинула ЕС.

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Предыдущий опрос Opinium, опубликованный 21 мая, показал, что за выход Великобритании из ЕС готовы были голосовать 40% опрошенных, а за то чтобы страна осталась в европейском содружестве – 44%. Таким образом разрыв между сторонниками различных точек зрения сократился.

Другие опросы на прошлой неделе также показали рост сторонников Brexit, в связи с чем британский фунт стерлингов резко обвалился.

Как известно, референдум о выходе Великобритании из ЕС запланирован на 23 июня.