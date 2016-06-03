Польская армия добровольцев - Der Spiegel

Об этом пишет Ян Пуль в статье "Польская армия добровольцев", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

"Поморская территориальная оборона" (ПТО) насчитывает около 150 человек. На холмистом севере Польши унифицированное объединение добровольцев постоянно упражняется в беге, прыжках, маскировке, поиске укрытий, стрельбе.

Недавно даже сбылась мечта подразделения: были найдены средства на покупку оружия JS 4018 – 15 000 злотых (около 3800 евро). Деньги войска собрали в Интернете с помощью краудфандинга всего за три недели.

Однако, национально-консервативное правительство в Варшаве пообещало, что скоро примерно 120 военизированным организациям страны не придется просить деньги. Варшава хочет объединить 30 000 добровольцев в новое официальное подразделение войск территориальной обороны. В случае войны они будут охранять школы и электростанции. Уже на следующей неделе начинаются масштабные учения НАТО "Анаконда" – и польские военизированные формирования будут в них участвовать.

Согласно планам, через три года в подразделении должны служить 35 000 мужчин и женщин, они будут действовать под руководством профессиональных солдат. Основная часть будет сосредоточена вокруг Варшавы и на востоке страны, потому что оттуда могут наступать россияне. В качестве меры предосторожности некоторые батальоны будут расположены на западе, недалеко от немецкой границы.

Добровольцы будут ежемесячно получать 500 злотых (около 120 евро), но они обязательно должны посвящать учениям одни выходные в месяц. Чтобы войска не превратились в собрание правых радикалов, политическую позицию кандидатов будут тщательно проверять. "Войска территориальной обороны – это наш ответ на растущую угрозу гибридной войны", - говорит Гжегож Квасняк, уполномоченный минобороны Польши по созданию военизированных групп.

Польша – несвободное государство между немцами и русскими

"Гибридной" называют такую разновидность войны, которую Москва начала два года назад в Крыму. Россия не проводила масштабное открытое военное наступление для захвата острова, ее войска проникли незаметно. Эти "зеленые человечки" без знаков различия занимали важные стратегические позиции постепенно, пока фактически не захватили территорию.

Маловероятно, что такое нападение грозит и Польше. В отличие от Украины, страна является членом НАТО и ЕС, ее внешняя граница с Россией составляет всего 206 км (анклав Калининград), и русского меньшинства, как в Украине, в Польше нет.

Тем не менее, угроза со всех сторон – центральная тема национально-консервативного правительства. Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость" (ПиС), в руках которого сосредоточена вся власть, считает, что Польша – это "кондоминиум" немцев и русских. Несвободное государство, которому едва удается лавировать между большими соседями.

С помощью инициативы по созданию территориальной обороны, партия "Право и справедливость" хочет представить себя бдительным защитником нации. Во всяком случае, правительство поддерживает военный культ. В настоящее время оно планирует открыть музей партизан, которые даже после окончания войны боролись против правления коммунистов и Советов.

Постоянные спекуляции о крушении

Консервативный лагерь начал относиться к России с огромным подозрением после авиакатастрофы в 2010 году. Тогда при заходе на посадку в Смоленске погиб президент Лех Качиньский и люди из его окружения. Его брат Ярослав иногда явно, иногда скрыто заявляет, что Лех стал жертвой российского покушения.

На своем новом оружии ПТО хотел сделать гравировку – "Подарок нации". Но из этого ничего не вышло. Как выяснилось, часть денег поступила от немцев и шведов.