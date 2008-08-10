Грузия пустила российских миротворцев в Зугдидский район

Грузия согласилась на присутствие российских войск в Зугдидском районе, граничащем с Абхазией, передает Лента.ру.

Губернатор района Заза Морохия сообщил, что согласие было дано с тем условием, что российские ВВС прекратят бомбардировки Грузии, а российские военные будут вести патрулирование с участием представителей ООН и Грузии.

Как сообщил агентству командующий коллективными миротворческими силами Сергей Чабан, просьба Морохия была передана военному руководству России. По данным СМИ, российские войска уже вошли на территорию Зугдидского района.