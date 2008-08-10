Корабли ВМФ России потопили грузинский ракетный катер

Корабли Военно-морского флота России отбили атаки грузинских ракетных катеров, сообщил РБК высокопоставленный источник в Министерстве обороны России. По его словам, грузинские ракетные катера предприняли две попытки атаковать российские военные корабли. Корабли ВМФ РФ ответным огнем потопили один из грузинских катеров, участвовавших в атаке.

Подтверждение данной информации из грузинских источников пока не поступало.

Помощник главкома ВМФ России Игорь Дыгало подтвердил уничтожение грузинского ракетного катера в Черном море, однако ничего не упомянул об атаке. По его сведениям, катер был потоплен у побережья Абхазии кораблями российского военного флота после того, как в зоне патрулирования "были замечены четыре грузинских корабля, три из которых ушли в направлении Поти".