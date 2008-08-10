Медведев не хочет разговаривать с Саакашвили

Представитель Грузии сообщил это в ООН

Президент Грузии Михаил Саакашвили пытался минувшей ночью связаться с президентом РФ Дмитрием Медведевым, однако последний отказался от прямых контактов с грузинским коллегой. С таким заявлением, как сообщает Президент Грузии Михаил Саакашвили пытался минувшей ночью связаться с президентом РФ Дмитрием Медведевым, однако последний отказался от прямых контактов с грузинским коллегой. С таким заявлением, как сообщает РосБизнесКонсалтинг , выступил в Нью-Йорке на созванном по инициативе США заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Грузии при организации Ираклий Аласания.

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