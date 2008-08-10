В Южной Осетии погибли два журналиста (фото)

В зоне грузино-осетинского конфликта погибли журналисты Александр Климчук и Григол Чихладзе. Они вошли в Южную Осетию с грузинскими войсками, рассказал корреспондент журнала "Русский Newsweek" Орхан Джемаль в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Александр Климчук (на фото справа) - руководитель фотоагентства Caucasus Press Images. В разное время он работал в газетах "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец", сотрудничал с агентствами ИТАР-ТАСС, Photoexpress и EPA. Фотографии Климчука публиковались в журнале Newsweek, газетах The New York Times и Le Monde.

Григол (Гига) Чихладзе, судя по короткой справке на сайте Caucasus Press Images, активно сотрудничал с агентством, а также с американскими и европейскими средствами массовой информации.