Белый дом предупредил Кремль об ухудшении отношений

16:48, 10 августа 2008
Мир
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При эскалации конфликта в Южной Осетии

Белый дом предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта вокруг Южной Осетии с российской стороны может серьезно осложнить российско-американские отношения в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Associated Press, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джим ДЖЕФФРИ отметил, что позиция Вашингтона была доведена до сведения российских властей.

Агентство отмечает, что российская авиация в воскресенье, 10 августа, впервые с начала конфликта нанесла удары по целям в грузинской столице. Сообщается, что грузинские войска вышли из Цхинвали под сильным обстрелом со стороны российской армии.

Ранее Госсекретарь США Кондолизза РАЙС потребовала от России вывести ее войска с территории Грузии и призвала стороны к прекращению боевых действий, напоминает Лента.ру.

В пятницу, 8 августа, Россия ввела свои войска в Южную Осетию, которая де-юре является территорией Грузии, чтобы защитить российских миротворцев, по позициям которых был открыт огонь грузинскими подразделениями. Российские ВВС также нанесли серию авиаударов по военным объектам на территории Грузии.

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