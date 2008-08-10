Белый дом предупредил Кремль об ухудшении отношений
При эскалации конфликта в Южной Осетии
Белый дом предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта вокруг Южной Осетии с российской стороны может серьезно осложнить российско-американские отношения в долгосрочной перспективе.
Как сообщает Associated Press, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джим ДЖЕФФРИ отметил, что позиция Вашингтона была доведена до сведения российских властей.
Агентство отмечает, что российская авиация в воскресенье, 10 августа, впервые с начала конфликта нанесла удары по целям в грузинской столице. Сообщается, что грузинские войска вышли из Цхинвали под сильным обстрелом со стороны российской армии.
Ранее Госсекретарь США Кондолизза РАЙС потребовала от России вывести ее войска с территории Грузии и призвала стороны к прекращению боевых действий, напоминает Лента.ру.
В пятницу, 8 августа, Россия ввела свои войска в Южную Осетию, которая де-юре является территорией Грузии, чтобы защитить российских миротворцев, по позициям которых был открыт огонь грузинскими подразделениями. Российские ВВС также нанесли серию авиаударов по военным объектам на территории Грузии.