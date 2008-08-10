Россия и Грузия договорились об эвакуации беженцев

Россия и Грузия согласовали открытие двух гуманитарных коридоров для эвакуации осетинских и грузинских беженцев из зоны конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник к штабе Смешанных сил по поддержанию мира. По его словам, коридоры будут открыты в двух направлениях, северном и южном.

Источник также отметил, что все российские журналисты, которые хотели покинуть Цхинвали, уже вывезены во Владикавказ.

В то же время, по данным агенства Reuters, МВД Грузии не подтверждает наличие договоренности с российской стороной об открытии гуманитарных коридоров.

По словам начальника управления информации МЧС РФ Ирины Андриановой, беженцы из Южной Осетии будут размещены не только в Северной Осетии, но и в других регионах России. Она отметила, что на территорию Северной Осетии прибыли 12 тысяч беженцев, большинство из которых находятся у родственников и знакомых. В пунктах временного размещения остаются около тысячи человек.

Адрианова добавила, что для дальнейшей эвакуации беженцев из Южной Осетии подготовлены 200 автобусов.

Лента.ру