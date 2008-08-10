Грузия объявила о выводе войск из Южной Осетии

Министерство внутренних дел Грузии объявило, что грузинские войска полностью выведены с территории Южной Осетии. Об этом агентству Reuters сообщил представитель министерства Шота Утиашвили. Агентство также приводит слова очевидца о том, как из республики отходит грузинская военная колонна с тяжелой артиллерией.

Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ломая сообщил, что войска перешли на новые позиции после воздушных ударов российской авиации.

Со своей стороны, российские военные опровергают сообщение о выводе. Об этом сообщил РосБизнесКонсалтингу помощник командующего Смешанными силами по поддержанию мира (ССПМ) капитан Владимир Иванов. "Миротворческими постами в зоне конфликта фиксируется наличие подразделений Министерства обороны Грузии, личного состава и техники грузинской армии, в частности бронетехники и артиллерии", - сказал он.