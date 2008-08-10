Как России избежать антигрузинской кампании?

Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин предостерег от развязывания антигрузинской кампании и призвал не переносить проблемы преступности на межэтнические отношения. "Очень важно, чтобы мы сейчас не уподобились тем людям, которые развивали антисербскую кампанию, когда в Сербии происходили тяжкие преступления", - заявил он телеканалу "Вести".

В.Лукин отметил, что некоторые люди переносят проблемы преступников в проблемы национальные, межнациональные и этнические, и подчеркнул опасность такого пути. "Наша сила в том, что мы - многонациональный народ, который выступает против преступников, против убийц мирных людей, но мы не переносим это ни на какие национальные аспекты и межэтнические предрассудки", - цитирует омбудсмена РосБизнесКонсалтинг.

8 августа националистическое Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) заявило, что начало сбор сведений о "грузинских базах в РФ", уточнив, что речь идет обо "всем, что им принадлежит и связано с ними на территории РФ". ДПНИ считает необходимым начать немедленные депортации грузин из России. Их в движении считают "пятой колонной", от которых можно ожидать диверсий и шпионажа.

Провластные молодежные движения "Наши", Евразийский союз молодежи, "Молодая гвардия" и "Россия молодая" провели акции протеста у грузинского посольства в Москве, левые молодежные движения также присоединились к этой акции.