В результате кибер-атаки уничтожен один из ведущих веб-порталов Грузии

Один из ведущих новостных интернет-ресурсов Грузии - информационно-аналитический сайт "Грузия Online" (www.apsny.ge) стал жертвой кибер-атаки, сообщает "Новости-Грузия".

"Информационно-аналитический ресурс взломан и уничтожен полностью", - говорится в заявлении интернет-группы.

Грузия Online заявляет, что сайт стал жертвой целенаправленной атаки против грузинских новостных интернет-ресурсов, предпринятой за последние сутки одновременно с военной операцией России.

Ранее МИД Грузии распространил сообщение, что взломаны сайты внешнеполитического ведомства и других госструктур. По сообщению Грузия Online, уничтожен также веб-портал правительства Абхазии ( http://abkhazia.gov.ge).

"Таким образом, Россия объявила Грузии войну не только непосредственно в военной сфере, но и в информационном поле, ограничивая право людей на свободное распространение и получение информации", заявляет Грузия Online.