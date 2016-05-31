Бразильский министр по борьбе с коррупцией подал в отставку

В заявлении президентского дворца говорится, что отставка согласована с исполняющим обязанности главы государства Мишелем Темером, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее в СМИ попала аудиозапись разговора предположительно Сильвейры и спикера сената. Бывший министр давал ему советы относительно того, как избежать прокурорского расследования.

Читайте такжеСторонники отстраненной Руссефф требуют отставки и.о. президента Темера

Сильвейра стал уже вторым бразильским министром, покинувшим свой пост из-за публикации разоблачительной аудиозаписи. Неделю назад подал в отставку министр Ромеро Хука.

Оба увольнения связаны с громким коррупционным скандалом вокруг бразильской государственной нефтяной компании Petrobras. Масштабное расследование этого дела прозвали "операцией Автомойка".

Читайте такжеБразилия может продать долю в нефтегазовом гиганте Petrobras на фоне коррупционного скандала

Сотрудники министерства по борьбе с коррупцией после публикации записи потребовали отставки своего руководителя, в знак протеста проведя символическую уборку в здании.

Оба ушедших в отставку министра были назначены на свои должности после отстранения президента Дилмы Русеф.

Ранее сама Русеф заявила, что пленки доказывают, что целью ее импичмента была защита замешанных в коррупционном скандале высокопоставленных лиц.