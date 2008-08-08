Российская авиация интенсивно бомбит села в окрестностях Цхинвали – СМИ
11:27, 08 августа 2008Мир
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Населенные пункты контролирует Грузия
Российская авиация осуществляет интенсивную бомбардировку сел, расположенных в окрестностях Цхинвали, которые уже контролирует грузинская сторона.
Как передает агентство «ИнтерПрессНьюс», особенно интенсивной бомбардировке подвергается село Ксуиси, где находятся и грузинские журналисты.
Как сообщал УНИАН, по данным телекомпании "Рустави-2" на сегодняшнее утро, число осетинских сел на подступах к Цхинвали, контролируемых грузинской стороной, составляет 11.
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