Российская авиация интенсивно бомбит села в окрестностях Цхинвали – СМИ

Российская авиация осуществляет интенсивную бомбардировку сел, расположенных в окрестностях Цхинвали, которые уже контролирует грузинская сторона.

Как передает агентство «ИнтерПрессНьюс», особенно интенсивной бомбардировке подвергается село Ксуиси, где находятся и грузинские журналисты.

Как сообщал УНИАН, по данным телекомпании "Рустави-2" на сегодняшнее утро, число осетинских сел на подступах к Цхинвали, контролируемых грузинской стороной, составляет 11.