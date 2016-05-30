Die Welt: Страх из-за того, что Путин откроет "чеченскую дверь"

Об этом пишут Мануэль Бевардер, Флориан Фладе и Юлия Смирнова в статье "Страх из-за того, что Путин откроет "чеченскую дверь", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Число лиц, ищущих убежища, из Чечни резко возросло. Это подтвердило МВД Германии по запросу газеты "Die Welt". Согласно полученной информации, число прибывших из Российской Федерации в последние месяцы значительно увеличилось. В апреле Россия оказалось на пятом месте среди стран происхождения, из которых чаще всего прибывают лица, ищущие убежища.

По данным Министерства внутренних дел, в период с января по 23 мая 82,3% беженцев из России в графе "этническая принадлежность" указали "чеченец". В общей сложности таких было 2244 из 2728 лиц, ищущих убежища. Из 335 русских, которые подали заявление на предоставление убежища в этот период, доля чеченцев составила 87,2%.

По словам представителя МВД, со второй половины 2015 года было отмечено увеличение количества беженцев из России. Ежемесячно в так называемую "Easy System" включают от 800 до 1200 лиц, ищущих убежища. После значительного снижения в январе (менее 600), в апреле их количество снова возросло (до 915). База данных "Easy System" показывает реальное положение, поскольку в нее включены также прибывшие, которым еще не назначена встреча для официальной подачи заявления.

Приезжают, обычно, через Польшу

Тем не менее, процент предоставления убежища прибывшим из Российской Федерации довольно низкий. По запросу газеты "Die Welt" Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) сообщило, что в течение первых четырех месяцев текущего года количество случаев предоставления убежища составило всего 5,8 процента. В связи с этим, секретарь МВД Германии Оле Шрёдер (ХДС) потребовал "последовательного применения" Дублинской конвенции. Это соглашение предусматривает, что заявитель должен подать свое заявление в той стране ЕС, в которую он изначально прибыл. "Чеченцы, ищущие убежища в ЕС, прибывают, в основном, через Польшу, и их необходимо туда вернуть", - говорит Шрёдер.

Федеральному правительству до сих пор неизвестны причины увеличения количества мигрантов. "Конкретных данных о причинах у нас нет", - отметили в МВД ФРГ. Ничего не известно и федеральной полиции. По данным местной разведки, в Российской Федерации "не наблюдается существенного ухудшения ситуации".

Российская республика Чечня расположена на Северном Кавказе. Условия жизни в расколотой двумя гражданскими войнами стране очень тяжелые. Кроме плохой экономической ситуации, сказывается также политика назначенного Москвой лидера. Рамзан Кадыров жестоко расправляется с оппозицией. Тех, кто критикует правителей, избивают, похищают, публично унижают; поджигают их дома.

"Этот режим с каждым месяцем становится все более жестоким, а в прошлом году ситуация значительно ухудшилась", - говорит Екатерина Сокирянская, директор проекта по Европе и Центральной Азии в НПО "Международная кризисная группа". "Людей преследуют за любую критику или ироничное замечание о правителе".

В последнее время было также зарегистрировано много случаев, когда людей арестовали и жестоко избили, после того, как они общались с журналистами и правозащитниками. "Активисты, правозащитники, преподаватели университетов и другие творческие люди бегут из Чечни", - говорит Сокирянская.

На Северном Кавказе постоянно преследуют радикальных мусульман и даже умеренных салафитов. К тому же, все больше молодых чеченцев симпатизируют салафизму. "Они считают, что как верующим мусульманам им легче будет жить в Европе, чем в Чечне", - сказала Ирина Костерина, координатор Фонда Генриха Бёлля в России.

"Кроме того, в последнее время свою страну покинули также многие пожилые чеченцы. Они ищут лучшей медицинской помощи. Например, когда знакомый находит хорошего врача в Германии или Бельгии, об этом сразу рассказывают остальным. Не в последнюю очередь, события лета 2015 года стали причиной роста количества беженцев из Чечни. "Они видят, что Европа принимает мусульман из Сирии, поэтому думают, что там примут также и чеченцев", - говорит Костерина. "Это привело к наивному предположению, что сейчас подходящий момент для бегства".

Распространяются ложные слухи

Число заявлений о предоставлении убежища из Российской Федерации резко возросло еще несколько лет назад. Если в 2011 году было только 1689 заявителей из региона, то в 2012 – уже 3202. В 2013 году Россия была страной с наибольшим количеством лиц, ищущих убежища, после Сербии: всего в поисках защиты прибыло 15,473 человек.

Тогда тоже приезжали, в основном, чеченцы. Контрабандисты распространили слух о том, что в Германии они получат большую сумму наличных денег, а также участок земли. В результате этого обмана, в путь отправились тысячи людей. Они приезжали, в основном, через Украину, Беларусь и Польшу.

Немецкие органы безопасности обеспокоенно следят за новым увеличением. Во-первых, чиновники подозревают, что Россия снова открыла "чеченскую дверь", чтобы продемонстрировать свою власть. В Москве сразу же отметили беспорядки, которые были вызваны миграционным кризисом в прошлом году. Немецкие органы безопасности сообщили, что Россия использует любые возможности, чтобы посеять хаос в Германии.

Во-вторых, в прошлом представители Кавказа постоянно вели себя "жестоко" и "агрессивно" в лагерях для беженцев. Кроме того, есть подозрения, что некоторые чеченцы являются радикальными салафитами.

Только в прошлую субботу в Билефельде произошло жестокое столкновение между беженцами из Чечни и Северного Ирака. Ситуация переросла в массовую драку, в которой были тяжело ранены несколько человек – в основном, курды-езиды. Полиция на некоторое время арестовала двух чеченцев. Расследование инцидента продолжается.