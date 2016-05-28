Французский профсоюз намерен блокировать движение транспорта в городах проведения Евро-2016

Это будет осуществляться до тех пор, пока властями не будет отменена противоречивая трудовая реформа, заявил в пятницу, 27 мая, глава транспортного отдела профсоюза Патрис Кло, передает Deutsche Welle.

"Мы решили, что каждый день, когда будут проходить матчи, в соответствующих городах федерация (профсоюзов - Ред.) будет призывать к забастовкам", - цитирует Кло информагентство Reuters.

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Протесты против трудовой реформы, которые продолжаются во Франции уже несколько дней, затронули различные отрасли экономики страны, в частности нефтеперерабатывающую. Это создало большой ажиотаж на автозаправках страны и может коснуться также и авиации. Как заявил представитель авиакомпании Air France, служба по контролю за полетами Франции DGAC в пятницу высказалась за то, чтобы французские самолеты, пока продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах и складах, осуществляли заправки горючим за рубежом, чтобы иметь возможность осуществить два полных рейса. В то же время он заверил, что пока дефицита топлива нет, и меры являются превентивными.