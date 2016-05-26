ООН сообщает о трудностях с доставкой гумпомощи большинству нуждающихся сирийцев

Об этом сообщил координатор программы гуманитарной помощи Ян Эгеланд, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам Эгеланда, помощь удалось доставить лишь 160 тысячам сирийцев.

"Даже в тех районах, где мы получили полное одобрение со стороны правительства, добраться туда стоило огромных усилий, а в других местах, где у нас было временное одобрение, как в городе Дарайя, мы не смогли добраться до людей", - заявил Эгеланд.

Он также отметил, что дети, живущие в городах Дарайя и Муадамия, могут умереть, если в ближайшее время им не будет оказана помощь.

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В конце апреля представители ООН по гуманитарным вопросам охарактеризовали ситуацию в сирийском городе Дарайя, окруженном правительственными войсками, как ужасающую.

По оценкам ООН, из 4,5 миллионов сирийцев, живущих в труднодоступных районах страны, около 400 тысяч пребывают в условиях осады.

ООН планирует расширять практику сбрасывания гуманитарной помощи с самолетов для жителей районов Сирии, находящихся в зоне боёв.